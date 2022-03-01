وزير التربية بمناسبة عيد المعلم: تحمّل تحديات ومصاعب ومشاق

2022/03/01 | 09:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هنأ وزير التربية علي حميد الدليمي، الثلاثاء، الملاكات التربوية بمناسبة عيد المعلم.

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وقال الدليمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2022): "نقف اليوم إجلالاً واحتراماً لمعلمنا في عيده الاغر ، نقف ونحن ندرك حجم التحديات والمصاعب والمشاق التي تحملها معلمنا الهمام مؤدياً رسالته العظيمة".

وأضاف "نقف اليوم في عيد المعلم وأبصارنا شاخصة إلى تضحياته في سوح العلم والمعرفة وهو يُلملم جراح الوطن ويعيد بناء النفوس زارعاً فيها حروف المجد ، وعبارات الحرية والوطنية ، مستمداً العزم من عمق حضارته ونسيجه الوطني ومن رسالته المقدسة العظيمة".

وذكر الدليمي أن "وزارة التربية وهي تبارك للمعلم في عيده الاغر تجد لِزاماً عليها ان تكون المظلةُ الوطنية التي تحمي المعلم وتدافع عن حقوقه ومكتسباته وتضعه في مكانته الحقيقية".

وقال أيضا "تحيةً وطنيةً لكل معلم في العراق والأمة العربية وهم يواصلون الليل في النهار في منجزهم التربوي المعرفي داعين الله سبحانه وتعالى ان ينعم على العراق بالرِفعة والامن والامان والتقدم والازدهار".

وختم بيانه بالقول "الرحمة والخلود لأرواح معلمينا الذين اسهموا في بناء بلادنا الحبيبة و كل عام وانتم بألف خير، والعراق بألف خير".

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