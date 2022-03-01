محافظة عراقية تدق ناقوس الخطر بسبب

2022/03/01 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دقت منظمة حقوقية في ديالى، الثلاثاء، ناقوس الخطر من ظاهرة الانتحار بعد تسجيل 4 حالات خلال الاسبوع الجاري.

وقال مدير منظمة حقوق الانسان في ديالى طالب الخزرجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ديالى سجلت 4 محاولات انتحار خلال الاسبوع الجاري انتهى 3 منها بالوفاة بينهم نساء".

واضاف الخزرجي، ان "اجمالي خلال الانتحار خلال 2022 ارتفع الى 15 محاولة انتهى 10 منها بالوفاة في معدل مثير للقلق ويدق جرس الانذار من ان العام الجاري ربما يسجل معدلات عالية جدا قياسا بالسنوات الماضية مؤكدا بان الاسباب مختلفة لكن تبقى الاوضاع الاقتصادية عامل مؤثر في زيادة معدلات الانتحار بالاضافة الى العوامل والاسباب الاخرى".

فيما اشار علوان الزيدي ناشط الى ان "حساسية المجتمع اتجاه ملف الانتحار تجعل من الصعب دراسة اسبابها المباشرة خاصة وان 70% من ضحاياه هم شباب بنيهم فتيات صغار".

واضاف الزيدي، ان "مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المسلسلات دفعت الى جعل الانتحار فكرة سهلة تراود الشباب في خضم اي مشكلة تعترضهم وهذا امر بالغ الخطورة يستدعي ان يكون لمراكز البحث العراقية دور في اعداد دراسات تعطي اجوبة وحلول عن كيفية مواجهة ظاهرة غريبة بدات تتغلغل في المجتمع وتثير قلقه في لسنوات الاخيرة".

واشار الى ان "ديالى ووفق احصائيات منظمة ديالى لحقوق الانسان سجلت 88 محاولة انتحار انتهى اكثر من 50 بالوفاة اي انها مقاربة لعدد ضحايا الارهاب وهذا امر يجب ان يثير انتباه الجهات الحكومية".

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