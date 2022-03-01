انفجار جسم غريب بالقرب من فرقة الرد السريع داخل مطار بغداد

2022/03/01 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم، انفجار جسم غريب، فجر اليوم الثلاثاء، داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "جسم غريب انفجر بالقرب من فرقة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي، مشيرا الى، ان "صافرات الانذار اطلقت من قبل الجانب الأمريكي".

الى ذلك فسر خبير المتفجرات، داخل المطار (حسب المصدر)، ان "الجسم الغريب عبارة عن عبوة نتيجة العثور على قطع بلاستيكية".

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