ضاحي حلفان: على أوكرانيا أن تكون جسرا بين روسيا والناتو

2022/03/01 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن على أوكرانيا أن تلعب دور "الجسر" بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، بدلا من أن تصطف مع أحدهما

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