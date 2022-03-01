حزب بارزاني يهدد بـ”مواقف صارمة” اذا كان قرار الاتحادية ضد مرشحه

2022/03/01 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..هدد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الثلاثاء، باتخاذ مواقف صارمة من قبل حزبه في حال كان قرار المحكمة الاتحادية اليوم بالضد من مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد.وقال سلام في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني تعرض لطعنات كثيرة وقرارات سياسية، ولكننا نعتقد بأن الاتحادية ستقول كلمتها اليوم، ولن تخضع للضغوط […]

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