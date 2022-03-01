الرئيس الكازاخستاني يحدد السبب الرئيس للأزمة الأوكرانية

2022/03/01 | 10:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف عن رأي مفاده أن “عدم الامتثال لاتفاقيات مينسك أدى إلى أعمال عدائية على الأراضي الأوكرانية”.وقال توكايف في مؤتمر لحزب “نور أوتان” الحاكم: “ظلت اتفاقيات مينسك حبرا على ورق..احتد الوضع الجيوسياسي بشكل غير مسبوق.والآن حان الوقت للحديث عن عدم وجود عودة عن هذا الاتجاه للأسف”.[…]

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