إيران: لن ننتظر إلى الأبد للتوصل إلى اتفاق

2022/03/01 | 10:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الثلاثاء، أن إيران على استعداد للتوصل إلى اتفاق في فيينا لكنها لن تنتظر إلى الابد.وكتب خطيب زادة في تغريدة له على “تويتر” ردا على تصريح نظيره الأمريكي الذي قال إن بلاده جاهزة للانسحاب من مفاوضات فيينا فيما لو استمرت إيران في التعامل بصرامة: أمريكا […]

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