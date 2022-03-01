أوكرانيا: آلاف الأجانب يريدون الانضمام إلى

2022/03/01 | 10:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا، تلقيها آلاف الطلبات

من أجانب، أعربوا عن استعدادهم

للانضمام لما سمته "الفيلق الدولي"،

الذي كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن

عزمه تشكيله لقتال القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع ال

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