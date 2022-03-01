ما بعد أنقرة.. ما قبل العفو !!

2022/03/01 | 10:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

ينقسم العراقيون هذه الأيام إلى قسمين:

واحد يهيم عشقاً بالسيد فلاديمير بوتين

الذي اكتشف البعض "والحمد لله" جذوره

العراقية، وآخر يرى في الحروب خراباً

ومآسي عانى منها العراق على مدى عقود،

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