الهجرة تقدم إحصائية بأعداد العراقيين المقيمين بشكل شرعي في أوكرانيا

2022/03/01 | 10:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدمت وزارة الهجرة والمهجرين إحصائية بعدد الجالية العراقية الموجودة داخل الأراضي الأوكرانية، فيما أكدت أنها لم تتخذ أي إجراء حقيقي لإعادتهم للبلاد حتى الآن.

وقــال المتحـدث باسم الوزارة عـلـي عباس جهاكـيـر في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسوية أوضاع الجالية العراقية المتواجدة على الأراضي الأوكرانية".

وأوضح أن "عدد العراقيين المقيمين بشكل شرعي في أوكرانيا يبلغ 5 آلاف و535"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي إجــراء حقيقي لإعـادتـهـم إلى البلاد أو نقلهم إلى بلدان مجاورة لأوكرانيا".

ولفت جهاكير إلى "وجود تنسيق عاجل مـن قـبـل وزارة الخارجية مـع القنصليات والسفارة الـعـراقـيـة فـي أوكرانيا مـن أجـل التكفل بنقلهم، حيث تم توجيه نداء لهم من قـبـل المكاتب التابعة للسفارة العراقية في كييف".

وحول العراقيين المقيمين بشكل غير شرعي عـلـى حـــدود بيلاروسيا وبـولـنـدا وليتوانيا، لفت جهاكير إلى "إعادة نحو 4 آلاف مهاجر، والعدد المتبقي يتراوح بين 3 ـ 4 آلاف ما زالوا يقيمون في مخيمات بأماكن متفرقة من بولندا، حيث رفض أغلبهم العودة إلــى الـوطـن بـعـد إجراء مـقـابـلات مـبـاشـرة معهم من قبل اللجان المختصة بالوزارة".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، أمس الإثنين، إجلاء 160 عراقيًا بينهم طلبة من أوكرانيا لبولندا ومولودفا.

وقال الصحاف في بيان، إنّ "سفارة جمهورية العراق في وارشو تجري اتصالات مكثفة مع السلطات البولندية المعنية في وزارة الخارجية وقوات حرس الحدود بشأن الجالية العراقية المقيمة في أوكرانيا".

وأضاف الصحاف، أنّ "السفارة وثقت دخول 157 فردًا من الجالية المقيمين في أوكرانيا إلى الأراضي البولندية"، مشيرًا إلى "إجلاء ثلاثة طلاب عراقيين من أوكرانيا عبر الحدود المولدوفية".

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية، عن إجلاء ثلاثة طلبة عراقيين من أوكرانيا إلى رومانيا.

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