استشهاد مقاومين فلسطينيين باشتباك مسلح مع جنود الاحتلال في جنين

2022/03/01 | 10:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استشهد مقاومان فلسطينيان من كتيبة جنين، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات العدو الصهيوني التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وذكرت وكالة “فلسطين اليوم” أن الشهيد الأول هو المقاوم عبد الله الحصري (22 عامًا)، من سكان المخيم، حيث استشهد خلال اشتباك مع قوات العدو الصهيوني، في حين أن […]

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