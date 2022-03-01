الحل العسكري خيارا أخيرا - جاسم ألصفار

2022/03/01 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار في الخامسة من صباح يوم 24 فبراير، بدأت عملية عسكرية خاصة على أراضي أوكرانيا، واختُصرت مهامها على نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية فيها.



تم استعراض الأسباب التي دعت اليها بالتفصيل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه صباح ذلك اليوم، مؤكدا على أن ما دعا روسيا الى اتخاذ قرار البدء بالعملية العسكرية هو الحاجة إلى حماية أمن الدولة الروسية وأمن مواطنيها، وكذلك لإنقاذ حياة مواطني جمهوريتي لوكانس ......





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