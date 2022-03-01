العراق وطن وشعب يقف الآن على مفترق طرق في التاريخ - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/01 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي بعد أن حسمت الانتخابات النيابية الفوز لقوى الإصلاح والتغيير وبين الأحزاب والكتل السياسية شقت وقسمت المجتمع العراقي إلى قسمين أحدهما يريد السير والتقدم إلى الأمام في عملية إصلاح الماضي وتغييره نحو التقدم والتطور بما ينفع الشعب والوطن والقسم الثاني يريد الثبات والبقاء على الماضي الذي يضمن مكاسبه ومصالحه ومناصبه في الحكم وفي هذه الحالة تستلم القوى الفائزة سلطة الحكم والقوى الخاسرة تصبح وتسلك طريق الم ......





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