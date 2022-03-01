جنود أوكرانيون يوثقون بالفيديو تدمير رتل عسكري روسي في خاركيف

2022/03/01 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو جديد نشرته قناة "نكستا" (NEXTA)، الثلاثاء، جنودا أوكرانيين بجانب رتل عسكري روسي مدمر، في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا.

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