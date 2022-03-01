محمد أبو تريكة يعلق بغضب على قرار ’فيفا’ إبعاد منتخب روسيا: كيل بمكيالين!

2022/03/01 | 10:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق نجم الكرة المصرية السابق ومحلل قنوات "بي ان سبورتس" محمد أبو تريكة على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بابعاد روسيا من المشاركة في البطولات الكروية.

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وقال ابو تريكة في تدوينه تابعها "ناس"، (1 آذار 2022): إنّ "قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين".

وعلق الاتحاد الدولي لكرة الفيفا مشاركة المنتخبات الوطنية الروسية في المنافسات الدولية حتى إشعار آخر، على ما أفاد مصدر مطلع وكالة رويترز.





ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره البولندي في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في 24 مارس المقبل، وإذا استمر الإيقاف حتى ذلك التاريخ ستغيب روسيا عن كأس العالم التي تنطلق في قطر في نوفمبر المقبل.

ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.

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