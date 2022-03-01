دراسة تكشف عن تأثير التدخين على نمو الجنين حتى بعد الإقلاع عنه

2022/03/01 | 10:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أظهرت دراسة أن الأمهات المدخنات اللائي يقلعن عن التدخين عندما يحملن، يمكن أن يعرّضن أطفالهن للضرر.وتشير الدراسة التي نُشرت اليوم في مجلة Human Reproduction، والتي تتبعت 689 امرأة حملن بين عامي 2010 و2018، إلى أن الإقلاع عن التدخين قبل الحمل مباشرة يشهدن تأخرا في نمو الأجنة، وصغر حجم الأجنة في […]

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