ذي قار.. قوة خاصة تباشر بتأمين حقل “الگطيعة” النفطي

2022/03/01 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..افاد مصدر في قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، مباشرة القوات الخاصة بتأمين حقل الناصرية النفطي (الگطيعة) غربي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان ” قوة امنية من الفرقة الخاصة باشرت رسميا بعزيز الحماية لحقل الناصرية النفطي (الگطيعة)، والذي تحاصره عشائر البدور منذ عدة ايام لمطالبة أبنائها بالتعيين”.وأضاف، ان “مهام القوة الامنية […]

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