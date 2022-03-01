عجلة الدوري الممتاز للكرة الطائرة تعاود الدوران الجمعة المقبل

2022/03/01 | 10:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، موعداً لانطلاق منافسات الدوري الممتاز وتحديداً للمباريات المؤجلة ومباريات المرحلة الثانية في بغداد وبقية المحافظات العزيزة.وقال رئيس الإتحاد جميل العبادي في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “لجنة المسابقات حددت يوم الجمعة المقبل وتحديداً في تمام الساعة الرابعة عصرا موعدا لمواجهة مهمة تجمع فريقي الجيش والحبانية في […]

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