2022/03/01 | 10:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعتداء على الصحفي، جرم يعاقب عليه العنصر الأمني وفق القوانين والمحاكم العسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني يتحدث عن تكرار اعتداء قوات الأمن على الصحفيين: هكذا يعاقبون) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني يتحدث عن تكرار اعتداء قوات الأمن على الصحفيين: هكذا يعاقبون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).