2022/03/01 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تبحث وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عن بدائل لإبقاء محطة الفضاء الدولية تعمل بفعالية من دون مساعدة روسية، وذلك ردا على العمليات العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.ويتولى الجانب الأميركي مسؤولية توفير الطاقة لمحطة الفضاء الدولية، بينما تنحصر مهام روسيا في الإبقاء على المحطة طافية في الفضاء، وتوجيهها باستخدام المركبة “بروغرس”، التي […]

ظهرت المقالة تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا تصل الفضاء..



وكالة ناسا تبحث عن بدائل أولاً على ايرث نيوز.

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