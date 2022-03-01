تسجيل 15 محاولة انتحار خلال شهرين في محافظة عراقية

2022/03/01 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت منظمة حقوقية في ديالى، الثلاثاء، عن تسجيل 15 محاولة انتحار في شهرين داخل المحافظة.وقال مدير منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المنظمة سجلت 15 محاولة انتحار خلال شهرين في ديالى انتهى 10 منها بالوفاة بينهم نساء”.واضاف الخزرجي،ان” الحصيلة مثيرة للقلق وتكشف عن ارتفاع مطرد في ظاهرة […]

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