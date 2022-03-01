من الشرق باتجاه أوروبا.. تحركات جديدة

2022/03/01 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع العملية العسكرية الروسية

الدائرة في أوكرانيا، كشفت وسائل إعلام

روسية رسمية عن تحركات لقوات تابعة

للجيش داخل الأراضي الروسية، من أقصى

شرق البلاد إلى الغرب باتجاه أوروبا.

وقالت وكالة أنباء "إنت

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