اوكرانيا تطالب الغرب بفرض منطقة حظر طيران للطائرات الروسية

2022/03/01 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير

زيلينسكي، إن الوقت حان لأن يبحث الغرب

فرض منطقة حظر طيران للطائرات

والصواريخ والطائرات الهليكوبتر

الروسية على خلفية القصف الروسي لمدينة

خاركيف الأوكرانية.

وفي كلمة مصور

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