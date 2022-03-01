بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن بشأن العراق - الكويت

2022/03/01 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحّب أعضاء مجلس الأمن بالتعاون الجاري

بين العراق والكويت في البحث عن

المفقودين الكويتيين ورعايا الدول

الثالثة.





وبحسب بيان اممي حصلت وكالة نون الخبرية

على نسخته ان الاعضاء رحبوا باختتام

الكويت لعملية

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