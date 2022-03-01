سيناتور أميركي: واشنطن تمنح نفسها ما ترفض أن يمارسه غيرها

2022/03/01 | 10:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد السيناتور الأمريكي الديمقراطي، بيرني ساندرز سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بلاده في التعامل بمبدأ “مونرو”، في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن واشنطن تمنح نفسها ما لا تقبل أن يمارسه غيرها.وقال ساندرز، إن بوتين “قد يكون بوتين كاذبا ويسعى لجذب الناس عن طريق وعود كاذبة، لكن من النفاق أن تقول الولايات […]

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