زعيم الشيشان يعترف بسقوط قتلى وجرحى من قواته في أوكرانيا

2022/03/01 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن "جنديين من الشيشان قتلا في أوكرانيا وأصيب ستة" آخرون.

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