صلاح يعرض المساعدة لعلاج صحفي مصري مصاب بالملاريا

2022/03/01 | 10:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طلب النجم المصري محمد صلاح، من أسرته تقديم المساعدة اللازمة لعلاج أحد الصحفيين المصريين، الذي تأكدت إصابته بالملاريا عقب عودته من رحلة تشجيع “الفراعنة” في كأس إفريقيا الأخيرة.وقال عبد العزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إنه تم التواصل مع النجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول، […]

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