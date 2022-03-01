هكذا سيؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على إعادة تشكيل خريطة الطيران العالمية

2022/03/01 | 10:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وحظر الطيران إلى إنشاء مناطق محظورة ضخمة في الأجواء، مع تداعيات كبيرة على الشركات الناقلة لمسافات طويلة التي تتقاطع مساراتها عادًة مع سماء أوروبا الشرقية خلال اتجاهها إلى آسيا.

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