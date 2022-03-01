2022/03/01 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… قرر الحشد الشعبي، الثلاثاء، تمديد الاستنفار الامني المؤقت 24 ساعة في ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي قرر تمديد الاستنفار الامني المؤقت في 6 قواطع مهمة في ديالى 24 ساعة لضمان امن دون اي خروقات لالاف الزائرين من سكنة خانقين وحوض حمرين ومناطق اخرى بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يقرر تمديد الاستنفار الامني” المؤقت” 24 ساعة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يقرر تمديد الاستنفار الامني” المؤقت” 24 ساعة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).