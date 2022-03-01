2022/03/01 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وارتفع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في بغداد، اليوم، مسجلا 147250 دينارا، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.كما ارتفعت اسعار بيع وشراء الدولار في مكاتب الصيرفة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا، لكل ورقة …

ظهرت المقالة بعداستضافة وزير المالية..



ارتفاع بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية أولاً على النور نيوز.

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