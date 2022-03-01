أمطار رعدية وعواصف ترابية.. توقعات الحالة الجوية في العراق للأيام المقبلة

2022/03/01 | 11:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، الثلاثاء، الحالة الجوية للبلاد ليوم غد الأربعاء والأيام التي تليه.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس " نسخة منه، (1 آذار 2022)، إن "طقس البلاد سيكون غائماً في عموم المناطق يوم غد الأربعاء، فيما ستسجل درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً".

وأضافت الهيئة أن "درجات الحرارة في البلاد ستتراوح بين 20 - 30 درجة مئوية".

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