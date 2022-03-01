رئيس أركان الجيش يصل إلى قيادة العمليات ويعقد اجتماعاً امنيا موسعا

2022/03/01 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله ،اليوم الثلاثاء، الى قيادة عمليات ديالى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان يار الله عقد اجتماعاً امنياً موسعاً مع القيادات الامنية والعسكرية، فور وصوله الى المحافظة، مشيراً الى ان رئيس اركان الجيش يتابع ميدانياً مستوى الاستعداد القتالي.

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