وزير المالية الفرنسي: سنسبب انهيارا لاقتصاد روسيا وسيدفع شعبها الثمن أيضا

2022/03/01 | 11:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن العقوبات المفروضة على روسيا إثر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، سوف تتسبب في “انهيار الاقتصاد الروسي”.وفي تصريحات لموقع “فرانس إنفو”، قال برونو لومير: “العقوبات ضد روسيا ستضرب النظام في الصميم..سوف يدفع الشعب الروسي العواقب أيضا”.وأضاف لومير: “العقوبات فعالة بشكل لا يصدق..سنشن حربا اقتصادية […]

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