2022/03/01 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، عدم التوصل الى اتفاق مشترك بين الاطار والتيار.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، انه "لغاية الان لم يتم التوصل الى اتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري "مشيرا الى ان "المرحلة المقبلة ستكون صعبة على الشعب العراقي بسبب تأخر تشكيل الحكومة".

وأضاف، ان "البيت الكردي ايضا يعاني من انقسام وعدم تفاهم بين الديمقراطي والاتحاد فيما يخص المناصب التي هي من استحقاق المكون الكردي".

وتابع الموسوي، ان "الازمة السياسية انعكست سلبًا على الجانب الاقتصادي حيث لا زال يعاني العراقيون من ازمة اقتصادية وارتفاع سعر الدولار حتى مع ارتفاع اسعار النفط الى اعلى مستوى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يكشف عن اخر مستجدات الحوارات بين الإطار والتيار الصدري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يكشف عن اخر مستجدات الحوارات بين الإطار والتيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).