2022/03/01 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن اكمال استعدادت وزارته للشروع بانتاج وتوزيع الحصة الثانية من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية التي تنطلق الاسبوع القادم، فيما وجه ادارتي شركتي الحبوب وتصنيع الحبوب للتنسيق لتامين اطلاق خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة بانتاج الحصة الأولى من الطحين المخصص لصالح نظام البطاقة التموينية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الشركة العامة لتصنيع الحبوب تقوم حاليا بجرد المطاحن التي انجزت طحن مخصصها من الحصة الاولى والمباشرة باعمال التنظيف والتعفير استعدادا للشروع بإنتاج الحصة التالية، حيث ان أغلب مطاحن الشركة في بغداد والمحافظات نفذت اعمال الصيانة الدورية بعد الانتهاء من انتاج وتوزيع الوجبة الاولى ضمن مخصصها لهذا العام".

واضافت ان "شركة تصنيع الحبوب وزعت اكثر من سبعة ملايين ونصف كيس طحين خلال الفترة الماضية ضمن مخصص الوجبة الاولى لعام 2022 والتي أسهمت في انخفاض اسعاره بالسوق المحلية".

واشارت في الوقت ذاته، عن "استمرار الفرق الرقابية المتابعة اليومية لحركة اسعار الطحين ومتغيرات السوق التي أشرت انخفاضا ملحوظا عن الاشهر السابقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يعلن انهاء الاستعدادات لاطلاق الحصة الثانية من مادة الطحين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يعلن انهاء الاستعدادات لاطلاق الحصة الثانية من مادة الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).