نائب كردي: رفض قرار للقضاء بشان نفط كردستان سابقة خطيرة

2022/03/01 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء، أن رفض قرار المحكمة الاتحادية بخصوص تصدير نفط الإقليم هو سابقة خطيرة جدا.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "من المعروف بأن قرار المحكمة الاتحادية هو بات وملزم للجميع، ولايجوز الاعتراض عليه أو عدم تنفيذه".

وأضاف أن "قرار السلطات الثلاث في إقليم كردستان مجتمعة برفض قرار الاتحادية هو انتهاك خطير وسابقة لم تحدث، وبالتالي إذا كانوا لايحترمون قرارات الاتحادية فهي سيلتزمون باتفاقات سياسية مع أحزاب وكتل وحكومة".

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