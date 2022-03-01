أزمة اللجان النيابية وتوزيع النواب تنذر بأزمة سياسية جديدة

2022/03/01 | 11:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفى عضو مجلس النواب محمد الشمري , الثلاثاء , ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن توزيع النواب على اللجان النيابية , مؤكدا ان جلسة الامس لم تتم فيها حسم توزيع النواب بسبب عدم اتباع المعايير التي حددها المجلس .وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” بعض […]

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