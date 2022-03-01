الحشد الشعبي يوسع انتشاره لتأمين زيارة المبعث النبوي الشريف في النجف

2022/03/01 | 11:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وسعت المديرية العامة للأمن والانضباط في الحشد الشعبي في محافظة النجف الأشرف، الثلاثاء، انتشارها لتأمين زيارة مرقد الإمام علي (عليه السلام ) بمناسبة المبعث النبوي الشريف ضمن قاطعي الجنوبي والشمالي للمدينة.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “يشارك في عملية التأمين اللواء (14 – 21- 28 ) وبإشراف مديرية الأمن والانضباط […]

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