2022/03/01 | 11:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض البيت الأبيض الدخول بـ"التفاصيل" حول الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لكنه أكد أن هناك مناقشات على المستوى الدولي لمناقشة أي تقلبات قد تطرأ على أسواق الطاقة دون أن يكش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل طلبت أمريكا من السعودية رفع الإنتاج؟ المتحدثة باسم البيت الأبيض تُعلق على اتصال محمد بن سلمان وماكرون) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل طلبت أمريكا من السعودية رفع الإنتاج؟ المتحدثة باسم البيت الأبيض تُعلق على اتصال محمد بن سلمان وماكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).