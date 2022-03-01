2022/03/01 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يارالله، اليوم الثلاثاء، الى قيادة عمليات ديالى.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يارالله وصل قبل قليل إلى قيادة عمليات ديالى، وعقد اجتماعاً أمنياً موسعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية".وأضاف أن "رئيس أركان الجيش يتابع ميدانياً مستوى الاستعداد القتالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش يصل إلى قيادة عمليات ديالى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أركان الجيش يصل إلى قيادة عمليات ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).