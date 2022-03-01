“غازبروم” الروسية: ضخ الغاز عبر أوكرانيا مستمر

2022/03/01 | 11:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طمأنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم”، اليوم الثلاثاء، الأسواق، وقالت إن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية مستمر بشكل طبيعي.وأضافت “غازبروم” الروسية، أن ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل منتظم ويتم بناء على طلبات المستهلكين في أوروبا، والتي بلغت 109.6 مليون متر مكعب اليوم […]

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