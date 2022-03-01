2022/03/01 | 11:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشة 3 ملفات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اركان الجيش يصل الى ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اركان الجيش يصل الى ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).