وزير الموارد المائية: التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعة بالعراق

2022/03/01 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الثلاثاء، أن التغيرات المناخية والجفاف أصبحت حقيقة واقعة في العراق، وينبغي إيجاد حلول لها من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم على صفحة الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول أهمية إنعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه للفترة من 5_7/أذار الحالي.

وقال الحمداني خلال التصريح المصور، ان هناك اهتماما دوليا بالعراق من حيث التغيرات المناخية وهذه التحديات حقيقية مازال العراق يعاني منها، ولكن هناك تضافرا للجهود لتجاوز هذه المرحلة".

وأضاف أن "مسألة التغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة وعلى العراق ان ياخذها على محمل الجد وهذا المؤتمر سيركز بشكل كبير على تحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العراق لغرض الإستفادة من التجارب التي ستطرح خلال المؤتمر خلال يومي 5 و6 من الشهر الجاري، وخصصنا يوما ثالثا لزيارة حقلية لسدة الهندية ونواعير حديثة اللتين ادرجتا على لائحة الترات العالمي مؤخرا.

وتابع الوزير بالقول ان العراق من اقدم الدول واكثرها شيوعا في استخدام الموارد المائية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لذلك على مراحل مختلفة، ومن الضروري جدا ان يطلع العالم على العراق على مشاريع العراق.

وسيركز هذا المؤتمر الذي سينعقد في العاصمة بغداد خلال الفترة (5 -6) آذار على تأثير التغير المناخي على الموارد المائية وبمحاور تتناول :

- ادارة الموارد المائية في ظل التغييرات المناخية.

- استدامة المياه السطحية والجوفية والحد من التلوث.

- استدامة النظام الايكولوجي للاراضي الرطبة والحفاظ على التنوع الاحيائي .

- اعتماد سياسات مائية تحد من آثار التغييرات المناخية .

ويتبنى المؤتمر رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغير المناخي على المدى البعيد وتحقيق التعاون بين الدول المتشاطئة وفق مبدأ تقاسم الأضرار .

ويهدف المؤتمر ايضا الى تعزيز الاستجابة العالمية لهذا التحدي الخطير وصولا الى عالم افضل استقرارًا وتنمية وازدهارا .

وسيكون المؤتمر منصة دولية لتبادل الخبرات والمعرفة.

وسيتضمن جدول اعمال المؤتمر في يوم (7 /3 / 2022) زيارة حقلية الى سدة الهندية التي أدرجت مؤخرا على سجل التراث العالمي للري .

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