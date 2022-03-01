تحذير: تزايد استخدام المنظفات المنزلية قد تعرضك لتلوث يعادل عادم السيارة

2022/03/01 | 11:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تزايد استخدام منتجات التنظيف بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، في ظل انتشار وباء “كوفيد-19″، لكن هذا الأمر قد يحمل في الواقع مخاطر صحية.ومن خلال تسجيل ملاحظات في الوقت الفعلي في “ظروف داخلية واقعية” تحاكي عمل عمال النظافة المحترفين في الأماكن المغلقة، وجد الباحثون، في الولايات المتحدة، أن المنظفات التجارية […]

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