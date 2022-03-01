الحشد الشعبي يعتمد خطة استخبارية جديدة لتامين محيط 10 مدن عراقية

2022/03/01 | 11:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الحشد الشعبي، الثلاثاء، اعتماد خطة استخبارية جديدة لتأمين محيط 10 مدن عراقية.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيادة محور ديالى للحشد الشعبي درست ملف محيط 10 مدن في ديالى ومنها بعقوبة بالتنسيق مع القيادات الامنية خاصة مع ضبط اوكار ومضافات في مقربة من بعقوبة في الاسابيع […]

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