تنديد رسمي.. كاميرا مراقبة توثق ضربة روسية على مبنى حكومي في خاركيف

2022/03/01 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا مراقبة، الثلاثاء، ضربة روسية أصابت المبنى الحكومي الإداري، وسط مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، والتي تقع في الشرق قرب الحدود مع روسيا.

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