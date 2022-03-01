النزاهة تضبط مدير تنفيذ خانقين بتهمة الاختلاس

2022/03/01 | 11:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، من ضبط مدير إحدى مديريَّات التنفيذ التابعة لوزارة العدل في مُحافظة ديالى؛ بتهمة الاختلاس.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، أفادت بتمكُّن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في […]

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