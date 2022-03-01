إيران: مستعدون لتطوير التعاون الدفاعي مع الدول الإسلامية

2022/03/01 | 11:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس هيئة الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، استعداد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الإسلامية.وأعرب باقري، في رسالة بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، عن أمله بأن يشهد العالم الإسلامي، من خلال اتباع النهج النيّر وتعاليم القرآن الكريم ونبي الإسلام العظيم، المزيد من السلام والمحبة والصداقة وكل […]

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