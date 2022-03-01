السامرائي مهنئا بعيد المعلم: صناع الأجيال

2022/03/01 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

هنأ رئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم.

وقال السامرائي في تغريدة تلقتها (بغداد اليوم)،: "بمناسبة عيد المعلّم العراقي نرفع إلى أساتذتنا صنّاع الأجيال كوادر الأسرة التربوية والتعليمية أسمى آيات الشكر والعرفان وأطيب الأماني وأحر التهاني وإلى مزيدٍ من البذل والعطاء لخدمة الوطن وكل عام وأنتم بألف خير".

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