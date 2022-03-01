شاهد.. مخلفات معركة شرسة في ضواحي كييف وتدمير رتل روسي

2022/03/01 | 12:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير ماثيو تشانس من CNN يتحدث عن آثار معركة على جسر خارج كييف بأوكرانيا، مع دخول الغزو الروسي للبلاد يومه الخامس.عثرت CNN على شاحنات وعربات مصفحة تحولت إلى حطام بينما كانت القوات الأوكرانية تتقدم، مما أدى إلى اصطياد الكرملين وقوات الغزو التابعة له على حين غرة.

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